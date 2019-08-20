Сотрудники ГИБДД улетели в дом на Невском, догоняя таксиста. Как раз перед этим прошла поливалка

Утреннее ДТП на Невском проспекте, 3, обошлось без пострадавших. Водитель, который запустил цепочку событий, остался безнаказан (пока). А «центральным звеном» стала поливальная машина, как и неделю назад, в другом ДТП с погоней в центре города.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной версии, 20 августа около 7:25 инспекторы ДПС во время несения службы в районе Дворцовой площади увидели такси «Хёндэ», водитель которого серьёзно нарушил ПДД – пренебрёг требованиями разметки. По некоторым данным, он совершил левый поворот в месте, где это запрещено, с выездом на встречную полосу.

Инспектор ГИБДД, находясь на противоположной стороне улицы, жезлом подал таксисту сигнал об остановке, который тот проигнорировал. Тогда полицейские организовали погоню. Служебный «Мерседес» следовал со включёнными световыми и звуковыми сигналами.

Незадолго до этого по Невскому проспекту прошла поливальная машина, проезжая часть была мокрая. При развороте на скользком асфальте «Мерседес» лишился управления и выехал на тротуар, где врезался в гранитную облицовку здания. Люди не пострадали.

Реклама



Напомним, 14 августа тоже рано утром сотрудники ГИБДД организовали погоню за нарушителем. Мужчина, иностранец, тоже был на «Хёндэ», а вели его по совпадению от той же Дворцовой площади (погоня попала на видео). Однако в тот раз поливальная машина вывела из строя не преследователей, а «жертву». «Хёндэ», кувыркаясь, влетел в решётку Румянцевского сада на 1-й линии В.О. Жертвой, теперь уже в прямом смысле, стал водитель – он получил тяжёлые травмы и в состоянии комы был госпитализирован.

Напомним также недавнее резонансное ДТП с сотрудниками ГИБДД в Москве. Ехавший на скорости служебный «Форд» не смог обойти грузовик, один полицейский погиб, второй попал в больницу.

И наконец, ещё одна смысловая составляющая этой истории, пожалуй, наиболее важная – безопасность пешеходов на Невском проспекте. О том, что на главной магистрали Санкт-Петербурга стоит установить ограждения, городские власти задумались после серии тяжких ДТП, когда машины вылетали на тротуар (как произошло и сегодня, к счастью, без серьёзных последствий) – «Фонтанка» писала об этой идее всего четыре дня назад. В 2018 году на Невском зафиксировано 73 ДТП, три смерти и 88 раненых; в 2019-м темпы те же, но количество трупов уже выросло вдвое. Окончательное решение не принято: пока понятия ГИБДД о безопасности расходятся с представлениями чиновников о прекрасном.