Новое время — новые люди. ПТК возглавил выходец из «Роснефти»

У петербургской сети АЗС ПТК, которую в конце июля приобрела «Роснефть», сменилось руководство. Как следует из данных ЕГРЮЛ, четыре юрлица компании (ООО «ПТК», «Гатчинскую нефтяную компанию», ООО «Транс-Тайм» и ООО «ПТК-Терминал») возглавил топ-менеджер ООО «РН-Северо-Запад» Алексей Пласков.

На этой должности он сменил Юрия Антонова, который до прихода в ПТК являлся вице-губернатором Петербурга.

Как сообщает 20 августа «Коммерсантъ», топ-менеджер может либо совсем выйти из группы компаний ПТК, либо сосредоточиться на работе в одном из бизнесов, оставшихся под контролем супругов Голубевых, – Петербургской транспортной компании или Горбанке.

Владельцы «Петербургской топливной компании» Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы холдингу «Роснефть» в конце июля 2019 года. Сделка оценивалась в 40 млрд рублей. Компанию связывали с интересами Владимира Барсукова (Кумарина), который с 1998 по 2002 год занимал должность вице-президента ПТК. Об истории этой компании читайте в материале «Фонтанки» «Где Сечин и Кумарин должны были подписаться под ПТК. Не довелось».