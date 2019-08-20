По ночному Ленинскому прошлись с пистолетом: у девушек требовали телефоны, в магазинах – спиртное. Двое догулялись

Служба «02» наводила наряды полиции по звонкам прохожих, сообщавших в главк с Ленинского проспекта. Через полчаса перезвоны закончились разбоем и задержанием. Компания демонстрировала удаль так же, как и молодые люди из субкультуры А.У.Е, недавно остановленные в центре Петербурга.

По информации «Фонтанки», 20 августа, около часа ночи, в дежурную часть ГУ МВД начали поступать звонки петербуржцев. Они то говорили о четырех самоуверенных людях, пристающих к девушкам с требованием назвать им номера мобильных телефонов, то о том, что те же провоцируют драку с прохожими. Но во всех звонках звучало слово «пистолет», которым демонстративно размахивали.

Наряд полиции получал сигнал от дежурного и перемещался за нахалами. Последний звонок прозвучал от дома 75 по тому же Ленинскому, откуда продавец магазина пожаловался, что у него отобрали несколько бутылок со спиртным.

В половине второго ночи двое были задержаны, после чего получили обвинение в разбое.

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По данным «Фонтанки», одному из них – Славе – 26 лет, а Володе – 21 год. Кстати, согласно их соцсетям, первый шутливо указывает место работы – ООО «Воруем золото», второй достаточно агрессивно относится к тем, кто носит полицейскую форму.

Заметим, что почти аналогичная история произошла недавно в центре Петербурга. Как сообщала «Фонтанка» при помощи видео, адепты А.У.Е. отметили юбилей избиения учителя в Таврическом саду.