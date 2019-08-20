Побелевшая в июле Мурзинка окрасилась из-за дырявой трубы. Сток должен был уйти через канализацию, вопросы к Водоканалу

Росприроднадзор предостерег ГУП «Водоканал» и дал ему время до 16 сентября подумать о том, как не пускать грязные стоки в Мурзинку.

О предостережении «Фонтанке» 20 августа сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО. Предложение присмотреться к системе ливневой канализации в Невском районе города связано с июльскими новостями о вновь изменившем цвет притоке Невы, реке Мурзинке. Сразу после сообщений горожан о белой мути стало ясно, что она попала в реку через сети Водоканала. Сейчас же в Росприроднадзоре уточняют, что произошло это из-за лопнувшей на Шлиссельбургском трубы — вода, песок и прочая грязь утекли в ливневую канализацию, а оттуда, вместо того, чтобы попасть на очистные сооружения, оказались в реке. При этом, уточняют в департаменте, у Водоканала с теплоэнергетиками заключено соглашение по отведению сточных вод.

Мурзинка меняет цвет достаточно регулярно, однако раньше виновника видели лишь в её водопользователе – АО «Экопром». Компания получала штрафы не только за белесость, но и за покраснение и посинение реки.