Главгосэкспертиза одобрила проект последнего этапа реконструкции КАД

Последний этап реконструкции северного участка кольцевой автодороги Петербурга получил одобрение Главгосэкспертизы России. После завершения всех работ отрезок трассы от станции Горская до Приозерского шоссе больше не будет четырехполосным.

Как сообщает 20 августа пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России», эксперты рассмотрели повторно предоставленную проектно-сметную документацию на завершающий этап реконструкции КАД и выдали положительные заключения.

Реконструкция участка от станции Горская до Приозерского шоссе длиной 25,312 километра, который до недавнего времени оставался последним четырехполосным отрезком кольцевой, началась в 2016 году. В результате проезжую часть на нем расширят до шести полос движения. Рассчитывают, что это увеличит его пропускную способность с 79 тысяч до 124 тысяч автомобилей в сутки.

Работы поделены на три этапа. В ходе последнего сделают 11-километровый участок кольцевой, где, кроме расширения проезжей части, запланирована реконструкция водоотводных сооружений и части съездов в районе станции Горская и развязки с Западным скоростным диаметром.

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Помимо этого, реконструкция ждет развязку с Выборгским шоссе, включая ремонт путепровода на съезде Горская – Петербург. Также построят технологический разворот и пункт приема снега, отремонтируют два путепровода на первом километре, переустроят деформационные швы и барьерное ограждение на путепроводах и устранят дефекты проезжей части, пролетных строений и опорных конструкций, которые выявили при инженерных изысканиях. Поврежденные и не соответствующие современным требованиям опорные части пролетных строений заменят на новые, сроком службы не менее 50 лет.

Кроме того, на развязках и в зоне примыкания к трассе населенных пунктов и дачно-садовых товариществ с жилой застройкой поставят шумозащитные экраны. У двух лестничных сходов на путепроводе над Приморским шоссе, железной дорогой Петербург – Белоостров и Большой Горской улицей установят подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями.

Финансируются работы из федерального бюджета.

Напомним, что сейчас идет реконструкция участка между Парашютной улицей и проспектом Культуры. Из-за работ там полностью перекрыто движение по внешнему кольцу, что постоянно собирает большие пробки на севере КАД.