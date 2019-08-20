«Алмаз – Антей» оснастил новейшим оборудованием аэропорт «Гагарин»

«Алмаз – Антей», совместно с предприятиями российской промышленности, выполнил работы по техническому оснащению нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. С 20 августа 2019 года аэропорт начинает плановые полёты и обслуживание пассажиров.

Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией по заказу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Новый аэропорт «Гагарин» города Саратова, оснащённый современными средствами управления воздушным движением, радиотехнического и метеорологического обеспечения полётов, без сомнения займёт достойное место в системе воздушного транспорта России.

На начальной стадии строительства – в 2016 году – аэропорт был оснащен современным аэродромным радиолокационным комплексом. Для своевременной поставки оборудования и недопущения срыва сроков было организовано изготовление всего оборудования до подписания соответствующих контрактов.

Приёмо-сдаточные испытания, включающие в себя наземные и лётные проверки прошли успешно. 18 августа 2019 аэропорт принял технический рейс. Оборудование функционирует надёжно, а все работы произведены с высоким качеством.

Алмаз-Антей заблаговременно выполнил поставку радиолокационной станции обзора лётного поля и комплекса средств автоматизации наземного контроля аэродромного движения, монтаж и пусконаладку которых планируется произвести в первой половине 2020 года.

«Алмаз – Антей» создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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