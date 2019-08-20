Замглавы Пенсионного фонда потерял доверие Медведева спустя более чем месяц после задержания за взятку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Распоряжение 20 августа опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, Иванов был задержан еще в начале июля. 12 июля он признал вину в получении взятки в 4,4 млн рублей. Суд отправил его в СИЗО. Деньги Иванов якобы получал в период с 2017 по 2019 год, СМИ пишут о договоренности с компанией «Техносерв». В деле может появиться еще один фигурант, совладелец этой компании Алексей Ананьев. Он же раньше вместе с братом Дмитрием имел долю в Промсвязьбанке.