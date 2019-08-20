«Девочка в критическом состоянии». В Турции дипломаты обратились в прокуратуру из-за захлебнувшейся в бассейне 12-летней туристки из Петербурга

В российском консульстве в Анталии сообщили «Фонтанке», что в курсе ситуации с 12-летней туристкой из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне в турецком отеле.

«Ведется следствие. Мы отправили запрос в прокуратуру. Девочка в критическом состоянии, пока не можем рассказать более подробно», – заявил 20 августа представитель консульства.

Как рассказала накануне «Фонтанке» мама пострадавшей, ребенка засосало в трубу во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме. Сразу вытащить из воды её не получилось — понадобилась помощь других туристов, ребенок в коме, в сознание не приходит, сердце запускали пять раз.