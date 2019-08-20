Смольный прошелся по паркам и пляжам. Демонтированы вышки для вейкбординга и будка лодочной станции

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил незаконно занятые земельные участки, входящие в состав территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) в Сестрорецке и Московском районе Петербурга.

Как рассказали 20 августа в ведомстве, в ходе проверки на пляже «Офицерский» (Сестрорецк, Магазинная улица, участок 3) они обнаружили элементы спортивного оборудования. Две металлические вышки, закрепленные металлическими тросами, которые предназначались для занятий вейкбордом, были установлены без разрешения города. Они были демонтированы силами ККИ.

На территории Московского парка Победы специалисты ведомства нашли металлическую будку и ограждения на территории лодочной станции. Они также были размещены без правоустанавливающих документов. Просьбу освободить территорию владельцы оборудования проигнорировали, сносить их тоже пришлось чиновникам. Бизнесменам грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.