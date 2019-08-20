Напрасная трусость. Водителя, сбившего насмерть девочку и сбежавшего, нашли

Одну ночь провёл на свободе водитель, устроивший смертельное ДТП в Лужском районе Ленинградской области.

Сбив девочку-велосипедистку около половины десятого вечера 19 августа на дороге Городец – Конезерье, водитель «Фольксвагена Пассата» уехал. Как уже писала «Фонтанка», машину вскоре обнаружили в лесу около очистных сооружений. А автомобилиста, как сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте», поймали 20 августа в 6 часов утра. Свидетелей ДТП было много, они оказывали помощь.

Помочь самой девочке пытался 21-летний местный житель, студент Политеха. Он взялся доставить пострадавшую в больницу Луги, но не успел.