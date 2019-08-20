«Это приведет к новой гонке вооружений». Китайские и российские дипломаты прокомментировали испытания новой американской ракеты

Испытание США новой крылатой ракеты наземного базирования, нарушающей условия ДРСМД, «приведет к новой гонке вооружений и негативно скажется на международной безопасности». Об этом 20 августа заявили в МИД КНР, пишет РИА Новости.

В МИД РФ придерживаются схожей точки зрения. Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности». «Мы на провокации не поддаемся», – подчеркнул Рябков.

По мнению дипломата, испытание США новой ракеты почти сразу после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что Вашингтон уже давно вел разработку таких систем. Отметим, в Пентагоне ранее заявили, что «новая» ракета является модификацией стоящего на вооружении американской армии с 1983 года «Томагавка».

Напомним, 18 августа США впервые провели испытание крылатой ракеты, которая может поражать цели на дальности, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).