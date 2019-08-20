Петербурженка попала под поезд, который должен был увезти ее домой. Женщину пыталась спасти дочь и тоже пострадала

С ампутированными конечностями в реанимации оказались жительница Петербурга и ее 15-летняя дочь. Женщина упала под ночной поезд на станции Неболчи.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, 37-летняя женщина на перроне станции Неболчи вместе с дочерью ждала свой поезд ночью 19 августа. Когда состав поехал вдоль платформы, она побежала за своим вагоном. Поезд стоит на станции всего две минуты.

Петербурженка оступилась и упала на рельсы, дочь бросилась матери помогать. Обеих увезли в реанимацию, одну без ноги, подростка без кисти руки.

Состав, по данным сервиса отслеживания движения поездов на сайте РЖД, уехал со станции вовремя. Поезд №610 Сонково – Петербург приехал в Неболчи с минутным опережением графика, в 03:14, и уже в 03:17 отправился дальше.