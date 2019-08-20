Сложную фигуру составили четыре водителя, загрузив Стачек до 9 баллов

Массовая авария загрузила утренний проспект Стачек до 9 баллов. Сейчас пробка там постепенно рассасывается.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», утром 20 августа на Кронштадтской площади столкнулись четыре автомобиля, перекрыв три полосы. Объезжать их приходилось частично по встречке.

На месте работали сотрудники МЧС, прибыла скорая помощь.

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В 9:00 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «неожиданно плотное движение» на проспекте Стачек в центр – 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», затор там не превышает 1 километра.