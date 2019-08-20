«Температура была высокая, больше никаких симптомов не было». Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров госпитализирован

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован, диагноз пока неизвестен. Об этом «Интерфаксу» 20 августа рассказал директор театра Марк Варшавер.

«Поместили его в больницу, потому что температура была высокая, больше никаких симптомов не было. Мне сказали, что в течение двух-трёх дней покапают, что-то сделают, ничего страшного нет», – заявил агентству Варшавер.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Захаров попал в реанимацию с пневмонией, однако Варшавер подчеркнул, что точный диагноз поставят только после проведения всех анализов.