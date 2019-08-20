Группа «Эталон» построила новую школу на проспекте Космонавтов

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга.

Новая школа рассчитана на 825 учащихся и расположена по адресу: проспект Космонавтов, участок 1 (напротив дома 58, литера А по пр. Космонавтов), квартал 10 района восточнее проспекта Юрия Гагарина. Общая площадь здания составляет более 20 тыс. кв. м. Помимо учебных помещений, столовой, кабинетов для проведения дополнительных развивающих занятий, актового зала и библиотеки школа включает в себя 2 бассейна и 2 спортивных зала. Она также оборудована спортивными площадками для мини-футбола, настольного тенниса, площадкой для уличных тренажеров, 60-метровой беговой дорожкой, комбинированной площадкой для баскетбола и волейбола, площадкой ОБЖ и сооружениями для прыжков в длину.

Во дворе школы установлены игровые площадки для детей младших классов, а также оборудована площадка для отдыха. На территории специалисты высадили газоны, посадили деревья и кустарники.

В конце 2017 года компания «Эталон ЛенСпецСМУ» победила в аукционе на строительство школы на проспекте Космонавтов. Объект был включен в адресную инвестиционную программу Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Изначально в контракте был прописан срок сдачи – 10 декабря 2019. Однако в ноябре 2018 года Администрация города распорядилась ускорить ввод объекта в эксплуатацию и сдать его на три месяца раньше срока.

Торжественное открытие новой школы состоится 2 сентября 2019 года.

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