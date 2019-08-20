Суд арестовал на счетах бизнесмена Александра Кашина до 3 млрд рублей по делу о банкротстве «Энергокапитала»

Кредиторы обанкротившегося в 2016 году ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» с четвертого раза добились судебного ареста денег на счетах Александра Кашина. Всего ограничительные меры наложены на 3,05 млрд рублей.

Крах инвестиционного брокера «Энергокапитал» случился в декабре 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Формальным поводом были обвинения в манипулировании акциями «Ленэнерго». На счетах клиентов осталось около 3 млрд рублей. Для многих стало сюрпризом, что конкурсные управляющие потребовали от них вернуть в конкурсную массу даже те деньги, которые им удалось забрать перед банкротством.

Требование о привлечении Александра Кашина к субсидиарной ответственности на те самые 3 млрд рублей впервые появилось еще в 2017 году. Тогда первая и апелляционная инстанции отклонили его. Но в апреле 2019 года Арбитражный суд Северо-Западного округа эти решения отменил и вернул иск в первую инстанцию. И вот 9 августа судья Кулаковская приняла решение все же арестовать деньги на счетах Александра Кашина (в материалах суда он называется лицом, контролирующим должника) и экс-главу «Энергокапитала» Аркадия Поляруса. Кроме собственно счетов в банке «Санкт-Петербург», Уралсибе, Россельхозбанке, ВТБ и Сбербанке, также арестованы доли в принадлежащих им компаниях, недвижимость и паи в земельном кооперативе.