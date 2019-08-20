В Петербурге вор оставил юбиляршу без подарков. Деньги вытащил, на память оставил конверты

Жительница Петербурга 50-летний юбилей отметила в одном из ресторанов Невского района. Официант присматривался не только к обстановке за столом, но и к подаркам.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, с заявлением в полицию женщина обратилась накануне. С помощью правоохранительных органов она надеется найти 110 тысяч, подаренных родственниками на день рождения еще 10 августа. По словам женщины, праздник она отмечала в ресторане на Октябрьской набережной, по 50 тысяч в конвертах подарили муж и дочь, еще десять она получила от подруги. В заведении сидели с 7 часов вечера примерно до 23, в конце праздника провожали некоторых гостей и выходили на улицу, оставляя вещи без присмотра.

По пути домой заявительница решила заглянуть в конверт от подруги и, к удивлению юбилярши, ничего в нем не нашла. Позже выяснилось, что это не злая шутка, а воровство, конверты от родственников тоже оказались пустыми. В содеянном женщина подозревает плохо выбритого мужчину в белой рубашке и черных брюках, который, вероятно, обслуживал ее в вечер юбилея. Всего ущерб она оценила в 150 тысяч рублей.