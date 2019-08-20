Смертельно больной мужчина умер после ДТП на КАД

Водитель, пострадавший в ДТП на КАД у развязки с Приморским шоссе 19 августа, скончался.

Как сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте», травмы были очень серьезные.

Напомним, мужчина ехал из больницы, по словам очевидцев, с капельницей и потерял сознание. Действительно, подтверждает «Дорожный инспектор», мужчина боролся с заболеванием, которое очень часто заканчивается летальным исходом.

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ДТП произошло 19 августа около 11:10 на 142-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Приморское шоссе в сторону Кронштадта. Opel Vectra врезался в отбойник.