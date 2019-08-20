Ещё две станции мониторинга перестали выходить на связь после ЧП на полигоне под Северодвинском

Еще две станции мониторинга ядерных испытаний в России перестали выходить на связь после взрыва на полигоне под Северодвинском. Об этом заявил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, пишет 20 августа The Wall Street Journal (WSJ).

Накануне организация указала, что на связь не выходят станции в Дубне и Кирове. Теперь, по словам Зербо, не удается связаться со станциями в городе Билибино на Чукотке и селе Залесово в Алтайском крае. Станция в Уссурийске продолжает работать.

Станции мониторинга входят в международную сеть, с их помощью следят за соблюдением договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Эксперты продолжают обращаться к нашим коллегам в России, чтобы как можно скорее возобновить работу», — добавил Зербо. Газета отмечает, что ранее российские власти объяснили сбои с передачей данных «проблемами связи и сети». При этом они не пояснили, когда станции возобновят работу, а посольство России в Вашингтоне переадресовало вопросы в Москву.

Лассина Зербо 19 августа опубликовал в Twitter анимированную карту, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне под Северодвинском. Также ранее сообщалось о росте радиационного фона в Северодвинске после взрыва на полигоне. Как рассказывали в Росгидромете, повышение фона было связано с прохождением «облака радиоактивных инертных газов». Ядерный регулятор Норвегии также сообщал о появлении в воздухе радиоактивного изотопа йода, однако превышение норм не представляло опасности для людей.