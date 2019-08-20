На Московском шоссе один грузовик влетел в фуру во время эвакуации, другой – в легковушки и бензовоз

Две тяжёлые аварии произошли утром 20 августа на автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) с разницей в 45 минут.

Первое ДТП было смертельным. По предварительным данным от отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, около 5:30 на 635-м километре трассы (Тосненский район), в Ушаках, мужчина 1984 года рождения на грузовом «Ивеко» совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым «Хёндэ» (водитель – мужчина 1987 года рождения), который находился в сцепке с эвакуатором «Вольво».

Кадр из видео УГИБДД

На месте скончалась пассажирка «Ивеко», женщина 1962 года рождения. Водитель выжил: его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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А около 6:15 на том же шоссе в том же районе, у поворота на город Никольское, водитель бензовоза совершил столкновение с четырьмя машинами: «Шевроле», «Заз Таврией», «Фордом» и ещё одним бензовозом. Травмы средней степени тяжести получил водитель «Шевроле» – мужчина лет 60 на вид, сообщает отдел пропаганды.

На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Таврию» уполовинило. При этом водитель цел. «Человек говорит, что чувствует себя нормально», – пишут очевидцы.

Движение на месте ДТП затруднено.