Петербург во власти гребня антициклона. В городе будет тепло и без дождей

Петербург оказался во власти гребня антициклона. В городе будет светить солнце, на улицу можно отправляться без зонта. Дожди пройдут только на юге и востоке Ленинградской области, сообщает 20 августа синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух в Петербурге прогреется до 22-24 градусов тепла, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В Московской области вторник будет жарким и грозовым. Северо-западные и северные районы заденет атмосферный фронт. Пройдут кратковременные ливни с грозами. Днем +25...+27. Столица находится на периферии антициклона. При переменной облачности в городе без существенных осадков. Температура +26...+28.