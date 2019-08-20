Директор петербургского Huawei остался без машины. Угонщики работали на Кораблестроителей

Приобретенный в Москве кроссовер директора представительства компании Huawei в Петербурге угнали с Васильевского острова. Иностранец оценил ущерб в миллион.

Как стало известно «Фонтанке», машина исчезла от 30 дома по улице Кораблестроителей в период с 11 вечера 17 августа по 9 утра 19 числа. Без Ford Kuga остался гражданин Китая, директор филиала продающей смартфоны и ноутбуки компании Huawei.

Потерю владелец оценил в 980 тысяч рублей, за два года на ней иностранец наездил 22 тысячи километров.