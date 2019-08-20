СМИ: Сумма похищенного из банка «Югра» выросла в 27 раз. Фигурантам вменяют уже 200 миллиардов рублей

Сумма ущерба в уголовном деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз — с 7,5 миллиарда до 200 миллиардов рублей. Фигурантам предъявили новое обвинение, но вины они не признают. Об этом 20 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Соучастие в хищении 200 миллиардов, как пишет издание, вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела.

В начале июня Чернову задержали и отправили в СИЗО, тогда в уголовном деле значились 7,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что она выдавала невозвратные кредиты. 20 июня экс-директору предъявили обвинение и в деле появились новые цифры.

ЦБ отозвал у банка лицензию в июле 2017 года. Тогда Банк России оценивал активы «Югры» в 51 млрд рублей, тогда как обязательства составляли 199,3 млрд. На момент банкротства «Югры» в сентябре 2018 года временная администрация оценивала дыру в капитале организации в 160,9 млрд рублей. ООО «Вектор», которое работает с проблемными активами банка, имеет в работе 470 просроченных кредитов на более чем 247 млрд рублей, в суды уже подали иски на 282 млрд рублей.

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Уголовное дело о хищениях возбудили после письма главы ЦБ Эльвире Набиуллиной. Алексея Хотина задержали и отправили под домашний арест в апреле 2019 года.