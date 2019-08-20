Народная и КАД стоят: вантовый мост сужен вдвое. При въезде на КАД с «Колы» - «песочное» ДТП

Транспортный коллапс наблюдается утром 20 августа в Невском районе Петербурга. Пробки стоят на Народной улице, пересекающих её улицах, внутреннем кольце КАД и на Октябрьской набережной.

На транспортную ситуацию, очевидно, повлияло ограничение движения, введённое на КАД. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на Большом Обуховском (вантовом) мосту на внутреннем кольце закрыты первая и вторая полосы в связи с работами по восстановлению отдельных элементов конструкции деформационного шва. А пробки на КАД и на Народной обычно взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды.

Сервис «Яндекс.Пробки» в 8:36 зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 8 километров на Мурманском шоссе и Народной улице от АЗС до Володарского моста, в которой можно потерять 39 минут, что на 22 минуты больше обычного. Впрочем, привычная пробка из-за реконструкции дороги на севере КАД всё равно длиннее – 10,4 километра по внешнему кольцу от проспекта Культуры до Выборгского шоссе.

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Пользователи «Яндекс.Карт» отметили в этом районе несколько ДТП. Про аварию на въезде с Мурманского шоссе на КАД есть подробности, и в «Яндексе», и в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: на повороте рассыпан песок, что, возможно, привело к ДТП.