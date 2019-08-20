Неравнодушие и трусость. Сбитого под Петербургом ребенка пытался спасти случайный водитель, виновник бросил машину у помойки

Машину водителя, который сбил ребенка в Лужском районе Ленинградской области накануне вечером, нашли в лесу возле очистных сооружений. Девочку попытался доставить к врачам проезжавший мимо студент.

По уточненной информации, погибшей вечером 19 августа в поселке Володарское девочке было шесть лет. Как ранее писала «Фонтанка», перед тем, как очутиться под колесами, она каталась на велосипеде по улицам поселка, маленькая петербурженка двигалась по обочине.

По информации нашего издания, попытку спасти девочку предпринял 21-летний местный житель, он увидел лежащего у дороги ребенка, когда проезжал мимо на своем «Шевроле». Студент Политеха торопился в больницу Луги, но не успел.

Машину, которая, судя по вмятинам на капоте, и стала причиной гибели ребенка, нашли в лесу, у очистных сооружений поселка. 20-летний «Фольксваген» с 2018 года принадлежит местному жителю. С момента приобретения он с десяток раз получал штрафы, телефон 24-летнего владельца предсказуемо выключен.