Банки предложили блокировать карты при поступлении подозрительных платежей. Минимум на два дня

Блокировать банковские карты в случае поступления подозрительных денежных средств, которые могли быть получены мошенническим путем, предложила Ассоциация банков России (АБР). Идею ассоциация обсудит на заседании комитета по информбезопасности27 августа.

Поправки предлагается внести в законы о национальной платежной системе и об отмывании денег, сообщает 20 августа «Коммерсантъ».

Ассоциация предлагает блокировать средства на карте, пока не будет получена легитимность транзакции. Если отправитель средств обратится в полицию и получит там талон-уведомление, то ограничительная мера будет действовать 30 дней. На тот же срок можно будет блокировать сомнительную операцию в обеспечительных целях и по антиотмывочному закону. Если отправитель средств не станет бить тревогу, то карту разморозят через два дня.

Опрошенные изданием эксперты указали на недостаточную обоснованность 30-дневного срока блокировки.

В Центробанке инициативу не прокомментировали. Ранее ЦБ «весьма сдержанно» воспринял эту идею.