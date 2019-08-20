Машина полиции на Невском влетела в дом

ДТП на Невском проспекте в центре Петербурга собирают заторы с утра 20 августа.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «ГАИ на «Мерседесе» въехали в стену при заходе на Невский. На месте работает эвакуатор ГИБДД». На фотографиях с места действительно видно, что на автомобиль нанесена цветографическая схема полиции.

Информация об аварии на Невском, 3, уточняется. Судя по всему, обошлось без пострадавших. Повреждения у «Мерседеса» незначительные.

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«Яндекс.Карты» свидетельствуют, что движение на данном участке затруднено. Также пользователи сервиса отметили аварию на площади Восстания. На подъезде к ней по Старо-Невскому тоже пробка, впрочем, плотно здесь обычно бывает и без ДТП.

Напомним, машина ГИБДД в Петербурге попала в небольшую аварию вечером 17 августа, в Приморском районе. А в Москве 18 августа сотрудник полиции погиб в ДТП с грузовиком (оно попало на видео).