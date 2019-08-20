Дефицит угля и споры с «Газпромом». В Киеве предрекают, что зима будет сложной

На Украине опасаются сложностей с предстоящим отопительным сезоном. На складах наблюдается дефицит угля, а спорные вопросы с «Газпромом» не урегулированы. Об этом сообщил Андрей Геус, который является представителем президента страны Владимира Зеленского в кабмине.

По словам Геруса, дискуссия с крупными компаниями в сфере теплоэнергетики была острой. Герус отметил, что указал энергетикам на невозможность использования малого количества угля на складах в качестве аргумента для «шантажа» ради повышения тарифов, пишет 20 августа РБК. Кроме того, представитель Зеленского заявил, что споры с «Газпромом» по контракту на транзит могут повлиять на рынок газа на Украине.

Действующий контракт с «Газпромом» истекает 31 декбаря 2019 года. В этот же период планируется запусить вторую нитку газопровода «Северный поток-2».

В конце июля глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву продлить это соглашение еще на один год.