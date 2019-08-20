СМИ узнали о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники стали использовать роботов

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — для того, чтобы убедить клиента кредитной организации назвать код подтверждения из SMS, они стали использовать роботов. Об этом 20 августа пишет РБК со ссылкой на «Известия».

Как пояснили изданию в Сбербанке, схема работает следующим образом: злоумышленники имитируют звонок от службы безопасности и в диалоге с клиентом пытаются узнать код подтверждения. В случае сомнений жертве предлагается продиктовать код «системе распознавания голоса».

«Известия» связались с одним пострадавшим от нового вида обмана — в августе он таким образом якобы лишился 3 млн руб. По словам собеседника газеты, он получил звонок с номера колл-центра банка, ему сообщили о попытке несанкционированного списания средств со счета. Мошенник под видом сотрудника кредитной организации уточнил, что для перевода денег на безопасный счет необходимо назвать код подтверждения из SMS. Когда клиент насторожился, злоумышленник переключил разговор на робота, и после звукового сигнала пострадавший назвал код. «Деньги утекли с карты в несколько траншей», — резюмирует издание.

В ВТБ отметили, что схема активно используется с весны 2019 года.