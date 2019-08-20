ВВС Британии заявили, что перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Базирующиеся в Эстонии британские истребители Typhoon перехватили два российских Су-30 в небе над Балтийским морем. Об этом британское Минобороны сообщило в Twitter 20 августа.

Военные отметили, что перехват был выполнен «на профессиональном уровне». Минобороны России инцидент пока не прокомментировало.

В середине августа российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 в нейтральных водах Балтийского моря, когда он приблизился к самолету министра обороны Сергея Шойгу, который возвращался Калининграда в сопровождении Су-27. В НАТО заявили, что не располагали информацией о том, кто именно был на борту.