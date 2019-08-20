Девочка на велосипеде погибла под колёсами автомобиля в Лужском районе. Водитель скрылся

Автомобиль сбил 16-летнюю девочку под Петербургом. Трагедия произошла около десяти вечера 19 августа на 7 километре автодороги «Городец – Конезерье» (Лужский район Ленобласти). Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в момент ДТП велосипедистка двигалась по обочине.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель же скрылся с места происшествия. Сейчас полиция пытается отыскать его и установить личность. На каком автомобиле он передвигался, не сообщается.