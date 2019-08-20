Жетон сотрудника ГИБДД и заявление в прокуратуру как ложный след. Под Петербургом раскрыто запутанное убийство

Распутан клубок версий убийства молодого иностранца, найденного с жетоном на имя петербуржца — бывшего сотрудника ГИБДД — в руке. Подозреваемый в расправе, по версии следствия, использовал данные подопечных в кражах для ложного следа. Опрошены были больше ста человек и отсмотрены десятки часов с камер наблюдения. В результате комбинации задержали троих, чтобы объект потерял бдительность. В финале цель сумела пробежать полсотни метров. Об этом 19 августа пишет 47news со ссылкой на Следственный комитет Ленобласти.

Как стало известно журналистам издания, во второй половине дня 19 августа у дома по проспекту Солидарности в Невском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска Лужского ОМВД задержали 49-летнего подозреваемого в убийстве 29-летнего уроженца Белоруссии, найденного зарезанным на остановке рядом с деревней Жилое Рыдно в Лужском районе Ленобласти. Мужчина подъехал к дому, где зарегистрирован, аккуратно, но смог убежать от полицейских всего на полсотни метров. Известно, что фамилия задержанного Панов.

Все подробности этой запутанной истории, а также о том, как в руках погибшего оказались жетон сотрудника ГИБДД и заявление в петербургскую прокуратуру, читайте в материале 47news.