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Технологии
20.08.2019 00:45
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Китайский робот AlienGo вслед за американскими собратьями начал крутить сальто

Unitree Robotics, китайский клон американской компании Boston Dynamics, чуть позже западных конкурентов представила робота, делающего обратное сальто. Четвероногий AlienGo сразу же переворачивается на ноги, упав на спину, и может воспринимать окружающий мир при помощи датчиков. 

В новом ролике Unitree Robotics демонстрирует главные преимущества своего робота. Особенности помогут ему в прямом смысле выстоять при разных погодных условиях и практически на любом рельефе. Это поможет сделать его работу автономной, ведь людям не придётся постоянно переворачивать машину. 

В ролике инженеры показали также  визуализацию данных системы навигации. Она стала одним из основных отличий AlienGo от предыдущего четвероногого робота компании — LaikaGo. Разработчики не раскрывают состав системы, но издание N+1 предполагает, что в него входит камера глубины.  На визуализации можно видеть, что робот применяет метод SLAM (одновременной локализации и построения карты). Карта создается в виде облака точек и доступна для дальнейшего использования. 

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Помимо прочего, инженеры показали, как AlienGo отслеживает положение людей перед ним и создает двумерную карту их тела на видео. Разработчики говорят, что робот может различать жесты. 

Ранее крутить роботов сальто заставили инженеры из Массачусетского технологического института. Демонстрировал трюки четвероногий робот Mini Cheetah. До него переворачивался в воздухе гуманоидный Atlas, разработанный Boston Dynamics.

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