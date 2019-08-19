В Пентагоне рассказали, испытанием какой ракеты отметили выход из ДРСМД

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«Томагавк» - семейство американских многоцелевых крылатых ракет стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. В частности, находится на вооружении кораблей и подлодок ВМС США, применялас практически во всех крупных конфликтах с участием американской армии, начиная с 1983 года.

Напомним, США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России и пообещала найти симметричный ответ.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.