В Пентагоне рассказали, испытанием какой ракеты отметили выход из ДРСМД
Новая американская крылатая ракета наземного базирования, об испытаниях которой в Пентагоне сообщили вечером 19 августа, является разновидностью ракеты «Томагавк». Об этом изданию Military.com рассказал подполковник ВВС США Роберт Карвер.
Напомним, ранее сообщалось, что США провели испытание крылатой ракеты, которая может поражать цели на дальности, до этого запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Пуск с острова Сан-Николас на западном побережье США прошел 18 августа. Ракета успешно поразила цель на расстоянии более 500 километров.
Справка:
«Томагавк» - семейство американских многоцелевых крылатых ракет стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. В частности, находится на вооружении кораблей и подлодок ВМС США, применялас практически во всех крупных конфликтах с участием американской армии, начиная с 1983 года.
Напомним, США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России и пообещала найти симметричный ответ.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.