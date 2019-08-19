«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции

Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.

«Все произошло 18 августа. Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили её вместе с куском трубы на руке», – рассказала мать ребенка «Фонтанке» 19 августа.

Сейчас девочка находится вместе с отцом и матерью в больнице города Денизли. По словам матери, сердце ребенка за два дня запускали пять раз. С момент инцидента девочка находится в состоянии комы и так и не приходила в сознание.

При этом страховка семьи покрывает нахождение в стране только одного родителя. Оператор Coral Travel пошел на встречу и снял семье жилье на два дня поближе к больнице. Последующее пребывание им придется оплачивать самостоятельно — деньги планируют собирать по друзьям. Помощи от консульства России они не получают — на их письмо с просьбой о помощи, им пообещали ответить в течение 30 дней. Со стороны отеля также не было ни одного слова сожаления.