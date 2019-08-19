Легковушка перекинула через Октябрьскую набережную «новый мост». Причиной называют взрыв колеса

Несмотря на поздний час, «искристое» ДТП спровоцировало затор на Октябрьской набережной. Вечером 19 августа на набережной около Володарского моста легковой автомобиль врезался в бетонную опору освещения. Столб упал на машину сверху, накрыл, будто мостом, всю проезжую часть в направлении центра и продолжает светить «в пол». Впрочем, мостом глупости он не стал – под ним умудряются проезжать.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», у легковушки на ходу лопнуло колесо. «Я по встречной ехал, скорость 60-70 была, на ровном месте закрутило, въехал в столб, и через 3 секунды он упал, столб ещё встречку зацепил», – рассказывает Вадим.

По мнению очевидицы Натальи, началось с того, что легковушку зацепила жёлтая «Газель».

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«Проезжал мимо сразу после ДТП. Двое ребят выбежали сами из машины, отбежали в сторону и оживленно жестикулировали. Машина под списание, но ребята, вроде, были целы, – пишет Кирилл. – Да, и от машины пар валил знатно».

Несмотря на то, что на место с мигалкой прибыла карета Скорой помощи, госпитализация никому не понадобилась, сообщает Наталья. И добавляет: «Они отбежали, так как столб был под напряжением и искрил».

Точные обстоятельства ДТП установит полиция.