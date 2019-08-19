Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» 19 августа вечером совершил жесткую посадку в армянском городе Гюмри. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении.

По данным ведомства, во время посадки самолет задел взлетно-посадочную полосу и получил повреждения хвостовой части. На борту в этот момент находились 173 человека. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Для дальнейших полетов планируется задействовать резервный борт. Согласно онлайн-табло на сайте "Победы", в 21:04 в Гюмри приземлился рейс DP855, который вылетел из столичного "Внуково".

«Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно. Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса», — заявили РБК в авиакомпании.