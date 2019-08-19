Полицию в Северной Ирландии отвлекли на муляж, чтобы взорвать настоящую бомбу

В графстве Фермана в Северной Ирландии 19 августа сработало взрывное устройство. Полицейских в это время отвлекли ложным вызовом. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Представители правоохранительных органов считают, что злоумышленники пытались заманить полицейских в этот район, чтобы убить. Ранее радикальные группировки неоднократно нападали на сотрудников службы безопасности в Северной Ирландии. В июле в графстве Арма взорвалась бомба практически сразу после того, как полицейские приехали на вызов.

19 августа взрывотехники работали в районе Уотлбридж-роуд, а настоящая бомба взорвалась на дороге Каван-роуд. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции подчеркнули, что Каван-роуд — одна из главных магистралей в этом районе, и только чудом никто не пострадал.