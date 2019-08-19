Птицы победили. Минтранс признался, что от пернатых над аэропортами не избавиться

Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, используемый подмосковным аэропортом Жуковский, соблюдает требования орнитологической защиты. Однако птицам всё равно — на 100% избавиться от них не получится. Об этом 19 августа сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик, передает корреспондент РБК.

«Мы сейчас дополнительно проверяем, как аэродром гражданской авиации (он ведь выполняет нормы и требования как гражданской авиации, так и экспериментальной). <...> Но то, что он получил сертификат, это было проверено. И ясно, что он выполняет все требования орнитологической защиты», — цитирует Юрчика РБК.

По словам чиновника, все российские аэропорты защищены от птиц, как того требует Международная организация гражданской авиации.

Напомним, именно птицы стали причиной экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний». Чайки влетели в турбины, из-за чего у аэробуса отказали оба двигателя. Борт успешно приземлился прямо на кукурузном поле рядом с аэродромом. Пилотов в Кремле назвали героями и пообещали в скором времени наградить.