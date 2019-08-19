В Москве задержаны двое мужчин в женских париках и медицинских масках. С собой у них было оружие

Двое мужчин в необычном облачении привлекли внимание сотрудников столичной Росгвардии в ночь с 18 на 19 августа. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

«В Москве поздно ночью на ул. Симоновский Вал сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчин в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанных передали полицейским, которые выяснили, что, помимо париков и масок, с собой у мужчин было оружие: травматический пистолет и сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Что именно планировали совершить двое москвичей, в Росгвардии не рассказали.