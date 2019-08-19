Петростат: за год число безработных в Петербурге выросло более чем на четверть, задолженность по зарплате — почти на 40%

Число безработных в Петербурге в июле 2019 года достигло 12,3 тысяч человек. Это на 26,9% больше, чем в июле 2018 года, сообщает 19 августа Петростат со ссылкой на комитет по труду и занятости населения Северной столицы.

Уровень безработицы (отношение незанятых граждан к общему числу трудоспособного населения) на конец месяца составил 0,4% (для сравнения, на конец июля 2018 года – 0,3%).

Средняя номинальная заработная плата в июне 2019 года составила 65 286 рублей. Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом инфляции) по сравнению с июнем 2018 года в городе снизилась на 0,8%.

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 августа 2019 года составила в Санкт-Петербурге 115,8 млн рублей. Это на 35,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.