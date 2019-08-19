США показали испытания крылатой ракеты, которая нарушает условия больше не действующего ДРСМД
США провели испытание крылатой ракеты, которая может поражать цели на дальности, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 19 августа сообщается на сайте Пентагона.
Ракету запускали с мобильной установки на острове Сан-Николас на западном побережье США. В ходе испытаний она поразила цель на расстоянии более 500 километров. Напомним, по условиям ДРСМД США и СССР (а позже Россия как правопреемница) обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км.
В Пентагоне заявили, что собираются использовать полученные наработки для дальнейшего развития ракет средней дальности.
Справка:
Напомним, США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с июня 1988 года, который запрещал размещение в Европе ракет радиусом действия от 500 до 5500 км. РФ неоднократно возражала против прекращения действия договора, указывая на то, что США получат возможность разместить такие ракеты на своих объектах ПРО в Польше и Румынии, в непосредственной близости от границ России и пообещала найти симметричный ответ.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.