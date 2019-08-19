США показали испытания крылатой ракеты, которая нарушает условия больше не действующего ДРСМД

США провели испытание крылатой ракеты, которая может поражать цели на дальности, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 19 августа сообщается на сайте Пентагона.

Ракету запускали с мобильной установки на острове Сан-Николас на западном побережье США. В ходе испытаний она поразила цель на расстоянии более 500 километров. Напомним, по условиям ДРСМД США и СССР (а позже Россия как правопреемница) обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км.

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В Пентагоне заявили, что собираются использовать полученные наработки для дальнейшего развития ракет средней дальности.