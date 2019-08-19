Под Сертолово КамАЗ врезался в автобус, когда тот высаживал пассажиров

КамАЗ врезался в пассажирский автобус во Всеволожском районе Ленобласти. Авария произошла вечером 19 августа на трассе «Парголово – Огоньки».

Как сообщают 47news, около 20.00 на 26 километре автодороги под Сертолово КамАЗ зацепил 687-й автобус у остановки. Тяжеловоз врезался в маршрутку в момент высадки пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал, правда, после столкновения стало плохо женщине. Приехавшие врачи скорой помощи осмотрели пациентку и отпустили домой.