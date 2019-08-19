ГИБДД показала, как на платной М-11 водитель с помощью цистерны закручивает авто вокруг оси

Четыре человека – двое взрослых и двое детей – пострадали в результате аварии на платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области. ДТП произошло в выходные, а сегодня, 19 августа, региональная ГИБДД показала, как именно.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора ехавшего следом автомобиля. На записи видно, что легковушка движется почему-то между полосами, ожидаемо врезается в занимающий правую полосу большегруз и несколько раз переворачивается.

Вот официальная информация об аварии со страницы новгородской ГИБДД «ВКонтакте». «17 августа около 14:50 на 485-м километре СПАД (скоростной платной автомобильной дороги) Москва – Санкт Петербург водитель 1953 года рождения на Hyundai Tucson выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с попутной «Сканией» с полуприцепом под управлением мужчины 1984 года рождения».

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Из «Хёндэ» госпитализировали четверых. Сам водитель получил ушиб грудной клетки, женщина 1976 года рождения – перелом шейного отдела позвоночника, мальчик 2012 года рождения, находившийся в детском удерживающем устройстве, – сотрясение головного мозга, девочка 2008 года рождения, которая была пристёгнута ремнём безопасности – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадина лица и тела.