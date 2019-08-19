Продукты в Петербурге подорожали в январе – июле почти на 4%. Инфляция в полтора раза обогнала темпы прошлого года

Продукты питания за первые семь месяцев 2019 года подорожали в Петербурге на 3,7%, говорится в материалах Петростата от 19 августа. Темпы роста цен оказались в полтора раза больше прошлогодних: в январе – июле 2018 года стоимость еды поднялась на 2,4%. Такое ускорение эксперты ранее связывали с увеличением НДС.

За последний месяц сильнее всего подорожало мясо курицы (+2,2%), баранина (+1,4%), кисломолочные продукты (+1,2%), водка (+0,5%). Зато подешевела плодоовощная продукция на 1,7%. Сильнее всего упали цены на капусту (–40,5%), огурцы (-11,4%), свеклу (-5,1%). Также снижение цен отмечалось на сахарный песок – на 5,5%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 1,5%.

Непродовольственные товары с начала года подорожали на 1,9%. Темпы инфляции по сравнению с прошлым годом, напротив, сократились на 0,6 п.п.

За последний месяц возросли цены на табачные изделия — на 1,8%, ювелирные изделия – на 1,1%. Автомобильный бензин подорожал в июле на 0,3%.