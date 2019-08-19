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Власть
19.08.2019 19:17
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«Никакой угрозы там нет». Путин опроверг новости о распространении радиации после взрыва на полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин 19 августа во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил об отсутствии повышения радиационного фона после нештатной ситуации в Северодвинске. 

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Я эти доклады получаю... Серьёзных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей», – сказал он Макрону. Цитату приводит телеканал RT. 

Ранее исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо опубликовал в Twitter анимированную карту, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне под Северодвинском. 

Напомним, ранее сообщалось о росте радиационного фона в Северодвинске после взрыва на полигоне. Как рассказывали в Росгидромете, повышение фона было связано с прохождением «облака радиоактивных инертных газов». Ядерный регулятор Норвегии также сообщал о появлении в воздухе радиоактивного изотопа йода, однако превышение норм не представляло опасности для людей. 

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Справка:

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.

Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале «Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут»

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