«Все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности». Путин впервые прокомментировал протестные митинги в Москве

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Заявление он сделал 19 августа после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, пишут РИА «Новости».

«Всё это связано с электоральным циклом… В 2014 году, когда были предыдущие выборы, на выборы не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам избирательная комиссия за соответствующие нарушения этих людей не допустила до выборов. В этом году до выборов не допустили 57 человек, тоже за очевидные нарушения в ходе избирательных кампаний, там просто фальсифицированы подписи, как утверждают эксперты избирательной комиссии», – заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что столкновения с властями не останутся без внимания, и все виновные понесут наказание. Путин уточнил, что российские власти не хотят повторения ситуации с «желтыми жилетами» во Франции, где во время протестов погибли 11 человек.

«Что касается самих событий, то думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие с законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы, не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — уточнил президент России.

Напомним, в последние недели по субботам в Москве регулярно проходят согласованные или несанкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках.