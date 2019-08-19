Путин во время переговоров с Макроном рассказал, что беседы с Зеленским внушают ему «осторожный оптимизм»

Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают ему «осторожный оптимизм». Об этом лидер государства рассказал 19 августа на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Форт Брегансоне.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм», — цитирует Путина РБК.

Макрон, в свою очередь, отметил, что хочет обсудить с президентом возможную подготовку к саммиту «нормандской четверки» с участием России, Франции, Германии и Украины. Путин ответил, что альтернативы «нормандскому формату» нет. При этом он заявил о необходимости договориться сначала по ряду вопросов.

Макрон рассказал о желании встретиться с Путиным в конце июля. Для беседы он выбрал уединённую президентскую резиденцию Форт Брегансон на Лазурном берегу.