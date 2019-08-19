Дорожники исправляют ошибку на Таллинском шоссе. Но пробка всё равно останется

После обращений горожан к властям бетонные блоки, почти год бесцельно закрывавшие одну полосу на Таллинском шоссе после съезда с Лиговского путепровода, начали убирать. Но это разве что слегка облегчит транспортную проблему, которую как будто нарочно проиллюстрировало сегодня очередное ДТП.

Пресс-секретарь врио губернатора Петербурга Инна Карпушина 19 августа рассказала о дорожных работах в своём телеграм-канале «Барышня в Смольном». На ролике видно, как техника сдвигает ограждения на обочину. К 1 сентября проезд здесь обещают открыть полностью. Однако ограничения движения, связанные с работами на самом Лиговском путепроводе, останутся — его расширяют, и продлится это, как планируется, до 2021 года.

Бетонные блоки, как писала «Фонтанка», появились на Таллинском шоссе осенью прошлого года в связи с дорожными работами. Компания «Пилон» успела начать их устанавливать, а потом заморозила процесс из-за финансовых проблем. Ограждение не убирали из соображений безопасности, поскольку нарушена конструкция дорожной обочины – это хорошо видно на кадрах Карпушиной.

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Как показывают «Яндекс.Карты», пробка в этом районе сохраняется – поток держит путепровод.

Проблем добавляют и регулярно происходящие в «узком месте» ДТП. Об очередном сообщили сегодня днём в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».