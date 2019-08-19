Гнали на квадроцикле и обещали уволить всех. В ФСБ рассказали про охоту за присвоившими систему для защиты госграницы

Покушение на безопасность российских рубежей закончилось погоней по погранзоне в Кингисеппском районе Ленобласти. Спастись от пограничников дачникам не удалось, но на нетрезвую браваду это не повлияло.

Подробности задержания дачников, которые якобы оставили нарушителям свободный доступ в Россию через Нарву, 19 августа приводят в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что месяц назад сигнализационный комплекс «Радий БРК» был захвачен успешно, однако удрать у похитителей не вышло.

По данным ведомства, парочка на квадроцикле, двигавшаяся по берегу Финского залива в сторону деревни Саркюля вблизи водной границы с Эстонией, не осталась без внимания пограничников. Водитель подчиняться не пожелал и на требование остановиться прибавил скорости.

Оторваться он попытался, содрав с крепления два мобильных комплекса, но, как рассказывают в пресс-службе, был задержан. Продемонстрировать паспорта и пропуск в погранзону 48-летний водитель и 58-летний пассажир не смогли, отсутствие документов компенсировали дерзостью. Как пишет 47news, задержанные обещали «всех уволить» и были переданы инспекторам ГИБДД.

Как писала «Фонтанка», пропажу «Радий-БРК» уложили в дело о краже в крупном размере. Комплекс оценён почти в 800 тысяч рублей, подозреваемым проходит 48-летний владелец рекламного агентства из Гатчины. Дополнением к уголовной статье стали два протокола: за управление транспортным средством без прав и отказ пройти медицинское освидетельствование и за нарушение режима в погранзоне. Штраф за последнее также грозит пассажиру квадроцикла.